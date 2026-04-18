Scoperto mentre passeggia sul lungomare nonostante l' espulsione dal Paese | 24enne rimpatriato

Due giovani sono stati fermati dai carabinieri mentre camminavano lungo il lungomare di Senigallia. Uno di loro, un 24enne, era stato recentemente rimpatriato ma era stato sorpreso in quella zona nonostante l’espulsione dal Paese. I militari avevano notato i loro movimenti sospetti e hanno deciso di controllarli. Entrambi sono stati sottoposti a verifiche, ma nessuna altra informazione è stata comunicata sulle eventuali accuse o motivazioni.

SENIGALLIA - Ad attirare l'attenzione dei carabinieri erano stati i movimenti sospetti con cui due giovani si stavano aggirando sul lungomare. Un comportamento che ha fatto scattare l'identificazione e successivamente le manette ai polsi a uno di loro. E' quanto successo nelle scores ore quando i.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Va in arresto cardiaco mentre passeggia sul lungomare, donna salvata dai soccorritori Fuga sul lungomare a Senigallia: preso il 24enne già espulsoUn ventiquattrenne di nazionalità tunisina, privo di una dimora fissa, è stato fermato dai Carabinieri sul lungomare Mameli a Senigallia dopo essere... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Scoperto mentre passeggia sul lungomare nonostante l'espulsione dal Paese: 24enne rimpatriato; Passeggia sul lungomare quando sente gridare 'aiuto': riesce a salvare un uomo che risulta essere ricercato per un duplice omicidio appena commesso. Lui scappa, l'allarme della polizia; Ambra Angiolini mano nella mano con Pico Cibelli: la foto che conferma la relazione tra i due; Passeggia sul lungomare quando sente gridare ‘aiuto’ | riesce a salvare un uomo che risulta essere ricercato per un duplice omicidio appena commesso Lui scappa l’allarme della polizia. Proiettile vagante si conficca sul gluteo mentre passeggia con la fidanzata la Vigilia di NataleOccorrerà indagare per capire se si tratta del primo proiettile vagante dei festeggiamenti natalizi ad aver ferito un uomo o se si tratta d'altro. Di certo c'è che i carabinieri – allertati dal 112 -, ... fanpage.it Un’inchiesta di BBC Future di Thomas Germain, ha scoperto cosa succede quando si elimina la luce blu https://shorturl.at/VKVCq facebook De Rossi ha scoperto grazie a #Sportitalia un giovane della Primavera: Jacopo Grossi A due giorni dalla sfida contro il Pisa, l’allenatore del #Genoa ha parlato in conferenza stampa dei giovani da aggregare alla prima squadra. x.com