Scontro tra due auto ad Arluno un morto | è Paolo Caracciolo grave un 36enne

Un incidente stradale si è verificato ad Arluno, in provincia di Milano, coinvolgendo due automobili che si sono scontrate frontalmente. Nell’impatto ha perso la vita un uomo, mentre un altro uomo di 36 anni è rimasto ferito in modo grave. La polizia sta accertando le cause dello scontro e ha delimitato l’area interessata dall’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine.