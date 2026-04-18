Scontro tra due auto ad Arluno un morto | è Paolo Caracciolo grave un 36enne
Un incidente stradale si è verificato ad Arluno, in provincia di Milano, coinvolgendo due automobili che si sono scontrate frontalmente. Nell’impatto ha perso la vita un uomo, mentre un altro uomo di 36 anni è rimasto ferito in modo grave. La polizia sta accertando le cause dello scontro e ha delimitato l’area interessata dall’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine.
Incidente stradale ad Arluno (Milano): due automobili si sono scontrate frontalmente. Un uomo è morto. La vittima si chiamava Paolo Caracciolo. Grave un uomo di 36 anni.🔗 Leggi su Fanpage.it
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