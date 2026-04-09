Due incidenti ad Arezzo | scontro auto-scooter e grave sinistro sulla E45 un ferito elitrasportato

Nel pomeriggio nel territorio aretino si sono verificati due incidenti distinti che hanno richiesto l’intervento di soccorso. Il primo ha coinvolto uno scontro tra un’auto e uno scooter, mentre il secondo si è verificato sulla E45, risultando in un ferito che è stato elitrasportato in ospedale. Sul posto sono intervenuti ambulanze, vigili del fuoco e l’elicottero di emergenza.

Doppio intervento dei soccorsi nel pomeriggio nel territorio aretino, con due distinti incidenti che hanno richiesto l’impiego di ambulanze, vigili del fuoco ed elisoccorso. Il primo sinistro si è verificato alle ore 15:30 in località Ripa dell’Olmo, ad Arezzo, dove si sono scontrati un’auto e uno scooter. Sul posto sono intervenuti l’auto infermieristica, un’ambulanza BLSD della Croce Bianca e la polizia municipale. Una donna di 52 anni è rimasta ferita ed è stata trasportata in codice 2 all’ospedale San Donato di Arezzo. Il secondo incidente, decisamente più grave, è avvenuto alle ore 18:10 lungo la E45, nel tratto di Pieve Santo Stefano, al km 157 in direzione nord. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Due incidenti ad Arezzo: scontro auto-scooter e grave sinistro sulla E45, un ferito elitrasportato Terribile scontro auto-camion, un ferito grave sulla E45Terni, 29 gennaio 2026 – Grave incidente stradale intorno alle 15 sulla E45 in direzione di Perugia, poco prima dello svincolo di San Gemini Sud. Terni, grave incidente sulla E45: auto contro camion, ferito trasportato in elisoccorsoUn grave incidente si è verificato oggi - giovedì 29 gennaio - intorno alle 15, sulla E45 in direzione Perugia, poco prima dello svincolo di San... Temi più discussi: Finisce fuori strada e l'auto si incastra sotto un cavalcavia: morto a 40 anni; Autovelox all’Anselmo. Quando saranno attivati?: Incidenti comunque calati; Due incidenti sull'autostrada A2: traffico in tilt per le strade di Salerno; Un parco intitolato a Nicola, il dolore di Sansepolcro per la morte di Brizzi. Auto precipita dal ponte per cinque metri con due persone a bordo: grave incidente alla periferia della cittàGrave incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 1 aprile, ad Arezzo nella zona della Mossa - San Marco. Un'auto verso le 14,40 è precipitata dal ponte finendo nei terreni sottostanti ... corrierediarezzo.it In due nell'auto finita fuori stradaAREZZO: Sul posto sono intervenuti sanitari del 118, vigili del fuoco e polizia locale. Una donna di 71 anni portata a Careggi con Pegaso ... toscanamedianews.it Nel corso della mattinata si sono registrati due incidenti che hanno bloccato la viabilità - facebook.com facebook Due incidenti, tre feriti gravi x.com