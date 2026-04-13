Scontro tra auto in via Borri | due feriti grave 35enne

Nella mattinata di oggi a Varese si è verificato un incidente stradale in via Borri, che ha coinvolto due automobili. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato due persone in ospedale. Tra i feriti, un uomo di 35 anni si trova in condizioni considerate gravi. La polizia sta conducendo le indagini per chiarire le dinamiche dell’incidente.

Varese, 13 aprile 2026 – Grave incidente stradale nella mattinata di oggi, lunedì 13 aprile, a Varese. L’allarme è scattato intorno alle 10.30 all’altezza di viale Luigi Borri, dove si è verificato uno scontro tra due auto. Due persone ferite: grave 35enne . Ad avere la peggio un uomo di circa 35 anni, conducente di uno dei veicoli, soccorso in codice rosso per traumi multipli e trasportato all'Ospedale di Circolo di Varese. Nell’impatto è rimasto ferito anche un secondo automobilista, un uomo di 60 anni, che ha riportato traumi agli arti ed è stato trasferito in codice giallo all'Ospedale Sant'Anna. I soccorsi. Sul posto Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urganza) ha inviato una automedica, due ambulanze.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Scontro tra auto in via Borri: due feriti, grave 35enne Scontro tra auto a Pontecagnano con due feriti, grave 50enne: incidente in via PiaveIncidente in via Piave a Pontecagnano Faiano: scontro tra Panda e 500 L, ad avere la peggio il conducente della prima, un uomo di 50 anni. Scontro tra due auto nella frazione di Martorano, diversi i feriti ma nessuno graveSi registra un incidente stradale accaduto venerdì in serata, poco dopo le 19, tra via Calcinaro e via Masiera Prima, nella frazione di Martorano Si...