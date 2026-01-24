Un incidente mortale si è verificato a Milano, in Corso Sempione, dove un’automobile e un mezzo Amsa si sono scontrati. Secondo le prime ricostruzioni, la collisione sarebbe stata causata da una mancata precedenza. L’incidente ha purtroppo causato la morte di un uomo di 46 anni. Le autorità stanno ancora indagando per chiarire le dinamiche e le responsabilità dell’accaduto.

Ci sarebbe una mancata precedenza all’origine di uno scontro stradale che è costato la vita a un 46enne a Milano, in Corso Sempione. Un camion Amsa, azienda che si occupa dei servizi di raccolta rifiuti e igiene ambientale, ha urtato frontalmente la parte laterale sinistra di una Bmw che proveniva dalla destra. A causa dell’urto, l’auto è stata sbalzata in avanti abbattendo un semaforo e la segnaletica verticale e ha terminato la sua corsa andando a sbattere contro un terzo veicolo che proveniva dalla direzione opposta. L’autista del mezzo Amsa è stato portato in codice giallo all’ospedale San Carlo, mentre il conducente del terzo veicolo, originario degli Emirati Arabi, è illeso. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Milano, scontro tra auto e mezzo Amsa: morto 46enne

Milano, incidente a catena tra auto e mezzo Amsa: morto un 46enne

Milano, scontro fra un'auto e un mezzo Amsa: morto un uomo di 45 anni

