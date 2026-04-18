Scontro fra bici e moto | perde la vita un ciclista 38enne

Nel pomeriggio di sabato, un incidente mortale si è verificato nel territorio di Cazzago di Pianiga, quando una bicicletta e una moto sono entrate in collisione intorno alle 17. Un uomo di 38 anni, che viaggiava in bicicletta, ha perso la vita sul momento. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per il ciclista non c’è stato nulla da fare. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine.

Schianto mortale fra un uomo in bicicletta e un motociclista, nel pomeriggio di sabato. È accaduto verso le 17 nel territorio di Cazzago di Pianiga, dove il ciclista 38enne ha perso la vita subito dopo0 lo scontro. L'uomo in moto coinvolto nel sinistro ha riportato a sua volta serie ferite.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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