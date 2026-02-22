Scontro tra moto e bici ciclista perde la vita

Un incidente mortale si è verificato questa mattina a Capua, causato da un impatto tra una moto e una bicicletta. Il ciclista, coinvolto nello scontro, ha perso la vita sul posto. La collisione è avvenuta nei pressi del ponte di Annibale, creando scompiglio tra gli automobilisti e i residenti della zona. I soccorsi sono intervenuti rapidamente, ma purtroppo non hanno potuto salvare il ferito. Le forze dell'ordine stanno ancora ricostruendo la dinamica dell'incidente.

Una nuova tragedia scuote la comunità di Capua. Questa mattina, nei pressi del ponte di Annibale, si è verificato un incidente. Dai primi riscontri sembra che l'impatto sia avvenuto tra una motocicletta e una bici e il ciclista sarebbe deceduto. Secondo le prime informazioni trapelate a perdere la vita è stato un 41enne di San Prisco, anche se si attende conferma ufficiale. A guidare la moto una donna, la motociclista avrebbe perso il controllo investendo il ciclista. Anche la donna è rimasta ferita nell'impatto ed è stata trasportata in ospedale. Sulla dinamica sono in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Casertanews.it

