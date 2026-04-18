Scontro con un' auto | morto un motociclista

Un incidente stradale si è verificato questa mattina nel quartiere San Paolo di Bari, coinvolgendo un'auto e un motociclista di 58 anni. La collisione è avvenuta durante le ore diurne e ha causato il decesso del motociclista sul posto. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente.

Nel quartiere San Paolo di Bari, un incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi ha tragicamente posto fine alla vita di un motociclista di 58 anni. L'uomo, che era alla guida della sua moto, ha avuto uno scontro fatale con un'auto per cause ancora da accertare. Nonostante il rapido intervento dei sanitari del 118 e il trasporto in ospedale, l'uomo è stato dichiarato morto poco dopo l'arrivo. Le forze dell'ordine hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell'incidente.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Scontro con un'auto: morto un motociclista Tragico scontro alle porte di Mantova: muore motociclista 29enne Notizie correlate Incidente sul raccordo anulare, scontro mortale tra auto e moto: morto un motociclista, traffico in tiltLa tragedia sulla carreggiata esterna del Gra di Roma all’altezza dello svincolo per Ostiense. Ponteranica, scontro tra auto e moto: morto motociclista, ferite mamma 50enne e la figlia di 6 anniPonteranica (Bergamo), 2 febbraio 2026 – Drammatico incidente nel pomeriggio di oggi, lunedì 2 febbraio a Ponteranica, provincia di Bergamo. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Tragedia a Ventimiglia, morto motociclista di 45 anni nello scontro con un’auto; Sovizzo, motociclista 24enne muore nello scontro con un’auto; Poggio Sant'Ilario, ferito un centauro nello scontro con un'auto; Incidente mortale a Misilmeri, scontro fra un'auto e uno scooter in via Nazionale: muore un diciottenne. Sovizzo, motociclista 24enne muore nello scontro con un’autoLa tragedia nel tardo pomeriggio di venerdì. Inutili i soccorsi del Suem 118. La dinamica dell'incidente è al vaglio della Polizia Locale ... rainews.it Incidente a San Fili vicino Cosenza con violento scontro tra auto in galleria, due morti e un feritoIncidente nella notte lungo la Statale 107 a San Fili, in provincia di Cosenza: due morti e un ferito nel frontale tra due vetture in galleria ... virgilio.it Cosenza, violento scontro tra due auto in galleria: due morti e un ferito x.com ATAF, SCONTRO POLITICO A FOGGIA: FdI attacca Episcopo sui ritardi, “Accordi fermi e lavoratori penalizzati” facebook