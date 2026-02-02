Ponteranica scontro tra auto e moto | morto motociclista ferite mamma 50enne e la figlia di 6 anni

Questa mattina a Ponteranica un incidente tra un’auto e una moto si è concluso tragicamente. Un motociclista di 50 anni ha perso la vita, mentre una donna di 50 anni e la sua bambina di 6 anni sono rimaste ferite. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi, ma per l’uomo non c’era già nulla da fare. La mamma e la figlia sono state trasportate in ospedale, le loro condizioni sono gravi ma stabili. La strada è stata chiusa per alcune ore mentre i carabinieri hanno ricostruito la dinamica dell

Ponteranica (Bergamo), 2 febbraio 2026 – Drammatico incidente nel pomeriggio di oggi, lunedì 2 febbraio a Ponteranica, provincia di Bergamo. L'allarme è scattato poco dopo le 17 all'altezza di via Giambattista Moroni, nel centro della bergamasca, per uno scontro che ha visto coinvolte un'auto e una moto. Immediati sono scattati i soccorsi: Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) della Lombardia ha inviato sul posto in codice rosso (quello di massima urgenza) una automedica, un'auto infermieristica e due ambulanze. Vittima un centauro di 53 anni.

