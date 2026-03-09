Maxi incidente lungo la SS36 tra auto furgone e un tir | 7 persone ferite

Lunedì 9 marzo, poco dopo le 15, si è verificato un maxi incidente lungo la SS36, poco dopo il tunnel di Monza in direzione Milano. Coinvolti nell’incidente un'auto, un furgone e un tir, sette persone sono rimaste ferite. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato assistenza ai feriti e gestito la situazione. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso.

Incidente stradale lungo la SS36: sono sette le persone rimaste ferite. L’incidente è avvenuto poco dopo le 15 di lunedì 9 marzo dopo il tunnel di Monza in direzione Milano. Nello schianto sono rimasti coinvolti 5 mezzi: tre auto, un furgone e un tir alimentato a GNL (gas naturale liquefatto). Sono sette le persone rimaste coinvolte nello schianto. I feriti sono stati trasportati in codice giallo e in codice verde agli ospedali San Raffaele e a quello di Cinisello Balsamo. Sul posto la pattuglia della Polstrada per ricostruire la dinamica dell'accaduto. MonzaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.... 🔗 Leggi su Monzatoday.it

