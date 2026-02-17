Scontro tra un tir e un furgone lungo la Telesina | traffico paralizzato
Un incidente tra un tir e un furgone lungo la Telesina ha causato ore di caos nel traffico. La collisione si è verificata tra il Comune di Ponte e Telese Terme, bloccando completamente la carreggiata. Le auto si sono accumulate, creando lunghe code e ritardi per i pendolari che transitano in quella zona.
Forti disagi lungo la Telesina dopo un tamponamento tra un furgone e un Tir, dopo il Comune di Ponte in direzione Telese Terme. Non si registrano feriti ma la circolazione ha subito dei rallentamenti per permettere alla volante della Polizia di fare tutti i rilievi del caso.
