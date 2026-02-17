Un incidente tra un tir e un furgone lungo la Telesina ha causato ore di caos nel traffico. La collisione si è verificata tra il Comune di Ponte e Telese Terme, bloccando completamente la carreggiata. Le auto si sono accumulate, creando lunghe code e ritardi per i pendolari che transitano in quella zona.

Forti disagi lungo la Telesina dopo un tamponamento tra un furgone e un Tir, dopo il Comune di Ponte in direzione Telese Terme. Non si registrano feriti ma la circolazione ha subito dei rallentamenti per permettere alla volante della Polizia di fare tutti i rilievi del caso. VIDEO Liceo Alberti, in piazza genitori e studenti per la riapertura:. Bimbo trapiantato: frigo per trasferire il cuore fuori da linee guida.. VIDEO Tante idee e voglia di crescere ancora: la storia dell’avvocato. Carabinieri Napoli, bilancio 2025 e appelli anti botti: “In Campania gente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Scontro tra un tir e un furgone lungo la Telesina: traffico paralizzato

Incidente stradale a Posillipo, scontro tra auto e traffico paralizzato in via ManzoniNella zona di Posillipo, si è verificato un incidente tra auto in via Manzoni, coinvolgendo via Porta Posillipo e via Villanova.

Scontro tra due camion, inferno in autostrada: traffico paralizzato e code infiniteNella notte tra mercoledì e giovedì, un incidente tra due camion ha coinvolto l’autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto umbro in direzione Firenze.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.