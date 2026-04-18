A Milano, durante una manifestazione organizzata da gruppi di sinistra in risposta a un raduno dei Patrioti, un manifesto della Lega è stato rovinato con un coltello. L’episodio si è verificato nel corso dell’evento e ha causato danneggiamenti al cartellone. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta e le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per gestire la situazione.

Un manifesto della Lega è stato distrutto con un coltello a Milano durante una manifestazione organizzata da sinistra in risposta al raduno dei Patrioti. I fatti sono avvenuti in piazza Duomo, nel corso del corteo denominato Milano è migrante, che ha la partecipazione di associazioni antirazziste e centri sociali milanesi. Dalla protesta verbale all’atto vandalico in piazza Duomo. L’incidente è scattato quando il gruppo di manifestanti ha individuato la locandina pubblicitaria dell’iniziativa del Carroccio. Dopo una fase iniziale di dissenso espressa tramite cori e slogan contro la Lega, la situazione è degenerata rapidamente. Un piccolo gruppo di ragazzi ha utilizzato una bicicletta elettrica del servizio bike sharing come appoggio per arrampicarsi sul palo dove era affisso il materiale informativo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scontro a Milano: manifesto della Lega distrutto con un coltello

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