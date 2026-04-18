Milano manifesto Lega ‘accoltellato’ durante corteo

Durante un corteo a Milano chiamato ‘Milano è migrante’, organizzato da gruppi di sinistra e associazioni, un manifestante è stato colpito con un coltello. L’episodio si è verificato tra le persone presenti, senza ulteriori dettagli sui responsabili o sulle circostanze. La polizia è intervenuta sul posto e ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto. Non si registrano altre persone coinvolte o ferite.

(Adnkronos) – Durante il corteo ‘Milano è migrante', organizzato da sinistra, associazioni antirazziste e alcuni centri sociali milanesi in risposta al raduno dei Patrioti organizzato dalla Lega, un gruppo di manifestanti ha preso di mira un manifesto che pubblicizzava l’iniziativa del Carroccio in piazza Duomo. Subito sono partiti cori e slogan per esprimere dissenso nei. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Milano, tensione tra antagonisti e polizia durante il corteo contro la manifestazione della Lega | Il videoTensioni a Milano tra antagonisti e forze dell’ordine durante il corteo dei centri sociali contro il raduno dei patrioti europei, organizzato dalla... Milano, diciottenne accoltellato durante una rapinaUn diciottenne egiziano è stato trovato in serata in gravi condizioni in via Giuseppe Garibaldi a Cinisello Balsamo, (Milano), colpito da un'arma... Una raccolta di contenuti Lega in piazza Duomo: diretta video Milano oggi | Salvini: pace, no remigration. Minacce dai centri socialiLega in piazza Duomo a Milano: diretta video streaming oggi 18 aprile 2026. Salvini coi Patrioti UE per la pace e contro le regole assurde UE ... ilsussidiario.net Manifestazione della Lega a Milano, Salvini: Nessun Remigration summit o razzismo: in piazza per pace, lavoro e sicurezzaIl vicepremier smentisce il fatto che la manifestazione del 18 aprile sia un 'Remigration summit'. Previsto anche un corteo che partirà da Porta Venezia e arriverà in Duomo ... milanotoday.it