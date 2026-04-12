Milano scontro tra rider in Piazza Oberdan | tentato omicidio con coltello

Mercoledì scorso, nel cuore di Milano, due lavoratori delle consegne a domicilio sono stati coinvolti in un violento episodio in Piazza Oberdan. Durante l’alterco, uno dei due ha estratto un coltello e ha colpito l’altro, provocando un grave ferimento. La scena si è svolta sotto gli occhi di chi transitava, attirando l’attenzione di passanti e forze dell’ordine intervenute sul posto. La polizia sta indagando sulle cause che hanno portato all’aggressione.

Un violento scontro tra due lavoratori delle consegto a domicilio ha scosso il centro di Milano mercoledì scorso, terminando con un tentato omicidio in Piazza Oberdan. Un uomo di 29 anni, di nazionalità pakistana e privo di regolare permesso di soggiorno sul territorio nazionale, è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo aver aggredito con un coltello un giovane di 28 anni, di origine afghana. L’episodio si è consumato intorno alle ore 21:00, quando la Squadra Mobile milanese era impegnata in un servizio in borghese volto a contrastare i reati predatori nelle zone caratterizzate da una maggiore presenza di turisti. Gli agenti hanno intercettato due individui coinvolti in una lite accesa e in uno stato di forte agitazione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano, scontro tra rider in Piazza Oberdan: tentato omicidio con coltello Leggi anche: Milano, lite tra rider in piazza Oberdan finisce a coltellate: 29enne arrestato per tentato omicidio Milano, lite tra rider e coltellate: pakistano arrestato per tentato omicidioE’ accaduto ieri sera a Milano, dove un uomo di 29 anni di origine pakistana, irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per tentato...