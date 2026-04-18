Corteo antagonisti Remigration Summit | idranti contro i manifestanti

Nella zona di via Borgogna si sono verificati momenti di tensione durante un corteo organizzato da gruppi antagonisti. La polizia ha risposto con l’uso di idranti per disperdere i manifestanti che partecipavano alla manifestazione. La situazione si è sviluppata nel corso della giornata, con alcune persone che sono state fermate o identificate dalle forze dell’ordine. La manifestazione ha attirato l'attenzione di testimoni e presenti nella zona.

Momenti di tensione nella zona di via Borgogna dove la polizia usa gli idranti contro il corteo che devia dal percorso.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Corteo antagonisti Remigration Summit: idranti contro i manifestanti Notizie correlate Il corteo degli antagonisti a Milano, la polizia usa gli idranti contro i manifestanti in via BorgognaDopo il lancio di petardi contro le forze dell'ordine dalle prime file del corteo antifa, dai blindati sono partiti i getti d'idranti per fare... Corteo contro le Olimpiadi, le immagini degli scontri tra manifestanti e polizia: cariche e idranti contro gli antagonistiSei persone sono state fermate e accompagnate in Questura dopo gli scontri con le forze dell’ordine nel quartiere Corvetto di Milano al termine del... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Remigration Summit e tre cortei, Milano si prepara a un weekend ad alta tensione; Remigration Summit, Fontana sfida le polemiche: Sarò in piazza Duomo. Majorino attacca: Vergogna; Pro Pal e centri sociali contro Remigration, la città trattiene il fiato; I due controcortei anti Remigration. Il rischio deviazioni degli antagonisti. Sbarramenti da Borgogna a Fontana. Scontri tra la polizia e i cortei contro il Remigration Summit a Milano: usati idranti e lacrimogeniIdranti e lacrimogeni contro i manifestanti, mentre gli antagonisti stanno lanciando petardi, fumogeni, bottiglie contro gli agenti, nel tentativo di forzare ... fanpage.it Il Remigration summit di Milano alla fine è diventato un’altra cosaSenza il sostegno degli altri partiti di centrodestra sarà una specie di comizio della Lega, che ora non vuole più parlare di remigrazione ... ilpost.it Il “Remigration summit” di Milano alla fine è diventato un’altra cosa x.com Dopo la sconfitta di Viktor Orbán in Ungheria, quella al referendum per il centrodestra e il conseguente calo dei consensi; Matteo Salvini ha deciso che il Remigration Summit di domani, in realtà non è più il Remigration Summit, ma una grande manifestazione facebook