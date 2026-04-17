A Milano si preparano tre diverse manifestazioni di protesta contro il Remigration Summit, tutte in programma domani. I cortei partiranno da tre piazze diverse e percorreranno lo stesso itinerario che ogni anno viene utilizzato dalla manifestazione per la Festa della Liberazione, da Porta Venezia fino a piazza Duomo. La Lega, invece, si muoverà lungo lo stesso percorso per una propria manifestazione.

Tre piazze, un'unica voce contro il Remigration Summit. Domani Milano sarà attraversata da tre cortei di protesta mentre la Lega sfilerà verso piazza Duomo, lungo lo stesso percorso che ogni anno, il 25 aprile, accompagna il corteo della Liberazione da Porta Venezia al centro. I promotori delle mobilitazioni contrarie all'iniziativa leghista, riuniti questa mattina in piazza Duomo per presentare la giornata, hanno contestato la scelta del tragitto concesso al Carroccio: "Consentire a un partito razzista, xenofobo e ideologicamente fascista come la Lega di seguire lo stesso percorso della manifestazione del 25 aprile è uno sfregio alla città Medaglia d'Oro per la Resistenza ".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano, tre cortei contro il Remigration Summit: da dove partono e il punto comune di arrivo

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