A Milano si sono verificati momenti di tensione durante un corteo dei Patrioti europei in piazza del Duomo, con le forze dell'ordine che hanno respinto circa un centinaio di manifestanti provenienti da centri sociali e movimenti antagonisti. La polizia ha utilizzato idranti per disperdere i partecipanti al contro corteo, che si sono scontrati con le forze dell'ordine nel corso degli scontri.

AGI - Scontri a Milano dove le forze dell'ordine hanno respinto con l'uso degli idranti un centinaio di manifestanti del contro corteo dei centri sociali e movimenti antagonisti milanesi all'evento dei Patrioti europei in piazza del Duomo. Dietro uno striscione rinforzato, un gruppo, di cui fanno militanti del Lambretta e dello Zam, ha provato ad avvicinarsi allo sbarramento posizionato in via Borgogna all'altezza di piazza San Babila con il lancio di petardi e fumogeni in direzione delle barriere mobili e dei mezzi blindati. Il contro corteo era partito poco prima da piazza Tricolore. Intervento delle forze dell’ordine. Sono stati lanciati anche pochi lacrimogeni per far indietreggiare la testa dei manifestanti che hanno cercato lo scontro.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Scontri a Milano, tensioni tra centri sociali e polizia al corteo dei Patrioti

Corteo a Milano, petardi e fumogeni contro la polizia: le immagini

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Scontri a Milano durante il Remigration Summit tra manifestanti e forze dell'ordine, dove sono stati utilizzati idranti e lacrimogeni. - facebook.com facebook

Scontri tra manifestanti e polizia a Milano, durante il corteo organizzato contro il Remigration summit. x.com