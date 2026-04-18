A Milano, si sono verificati scontri tra manifestanti e forze dell'ordine durante un corteo dei Patrioti europei in piazza del Duomo. Circa un centinaio di persone appartenenti a centri sociali e movimenti antagonisti hanno partecipato a un contro corteo. Le forze dell'ordine hanno risposto con l'uso degli idranti per respingere i manifestanti, che si sono radunati nelle vicinanze dell'evento ufficiale.

AGI - Scontri a Milano dove le forze dell'ordine hanno respinto con l'uso degli idranti un centinaio di manifestanti del contro corteo dei centri sociali e movimenti antagonisti milanesi all'evento dei Patrioti europei in piazza del Duomo. Dietro uno striscione rinforzato, un gruppo, di cui fanno militanti del Lambretta e dello Zam, ha provato ad avvicinarsi allo sbarramento posizionato in via Borgogna all'altezza di piazza San Babila con il lancio di petardi e fumogeni in direzione delle barriere mobili e dei mezzi blindati. Il contro corteo era partito poco prima da piazza Tricolore. Intervento delle forze dell’ordine. Sono stati lanciati anche pochi lacrimogeni per far indietreggiare la testa dei manifestanti che hanno cercato lo scontro.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Scontri a Milano, tensioni tra centri sociali e polizia al corteo dei Patrioti [VIDEO]

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Scontri a Milano durante il Remigration Summit tra manifestanti e forze dell'ordine, dove sono stati utilizzati idranti e lacrimogeni. - facebook.com facebook

Scontri tra manifestanti e polizia a Milano, durante il corteo organizzato contro il Remigration summit. x.com