Un corteo dei centri sociali a Milano si trasforma in guerriglia urbana. I manifestanti, con cappucci e caschi, hanno lanciato bombe carta, fumogeni e bottiglie di vetro contro la polizia. Poi hanno tentato di forzare il cordone di sicurezza vicino all’ingresso della tangenziale, cantando “tout le monde deteste la police”. Scene di tensione e scontri che si sono protratti per alcuni minuti nel centro della città.

Scene di guerriglia urbana a Milano, dove un gruppo di manifestanti del corteo dei centri sociali, dopo aver indossato cappucci e caschi, ha lanciato bombe carta, fumogeni e bottiglie di vetro contro le forze di polizia e ha provato a forzarne il cordone disposto a presidio dell’ ingresso della tangenziale, intonando il coro «tout le monde deteste la police». Gli agenti hanno risposto con gli idranti e i lacrimogeni e sono partiti gli scontri. L’attacco alle forze dell’ordine è scattato all’arrivo in zona Corvetto, per il quale era previsto uno stato di massima allerta. Dopo gli scontri, per i quali sono state subito fermate e identificate cinque persone, i manifestanti si sono ritirati in piazzale Corvetto, in un clima che restava di alta tensione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Bombe carta e bottiglie contro la polizia: i centri sociali scatenano gli scontri anche a Milano (video)

Approfondimenti su Milano CentriSociali

La manifestazione per Askatasuna si è conclusa con tafferugli tra manifestanti e polizia.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Milano CentriSociali

Argomenti discussi: Askatasuna, scene di guerriglia: bombe carta, razzi e bottiglie contro gli agenti, quattro arresti. Assalto ai blindati: uno in fiamme. Almeno 70 feriti; Tramezzini, bombe carta e martelli; Torino, scontri al corteo per Askatasuna: bombe carta e lacrimogeni. Meloni: Nemici dello Stato; Askatasuna, 30 anni di violenze.

Askatasuna, scene di guerriglia: bombe carta, razzi e bottiglie contro gli agenti, quattro arresti. Assalto ai blindati: uno in fiamme. Almeno 70 feritiMascherati e incappucciati, gli antagonisti sono andati allo scontro con le forze dell'ordine poco prima di raggiungere l'ex struttura occupata. Idranti in azione ... msn.com

Bombe carta e roghi, a Torino guerriglia per AskatasunaTORINO Hanno aspettato il buio per staccarsi dal corteo nazionale di Askatasuna a Torino e per cercare di sfondare i cordoni delle forze dell’ordine. Sono gruppi di autonomi e di anarchici, che hanno ... corrieredellacalabria.it

Pietre, bombe carta e molotov: questa è la violenza dei centri sociali. Certa sinistra, se non prende le distanze, giustifica chi è nemico dello Stato. facebook

#Atalanta- #Juventus: sequestrati coltelli e bombe carta, Daspo al tifoso che ha invaso il campo x.com