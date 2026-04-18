Sconfigge l’HIV | il miracolo genetico del trapianto dal fratello

Un uomo di 63 anni, residente a Oslo, ha raggiunto una remissione duratura dell’infezione da HIV dopo aver ricevuto un trapianto di cellule staminali. Il trapianto proveniva dal fratello e ha comportato la sostituzione completa del suo sistema immunitario. Questa procedura ha portato alla scomparsa dell’HIV nel suo corpo, senza l’uso di farmaci antiretrovirali. Si tratta di un caso che ha suscitato interesse nel campo medico.

Un uomo di 63 anni, residente a Oslo, ha ottenuto una remissione duratura dall’infezione da HIV grazie a un trapianto di cellule staminali che ha sostituito integralmente il suo sistema immunitario. La procedura, avvenuta nel 2020, è stata resa possibile dalla rara mutazione genetica del donatore, suo fratello, che ha impedito al virus di colpire nuovamente l’organismo del ricevente. Il percorso clinico del paziente è iniziato nel 2006 con la diagnosi di HIV. Molti anni dopo, precisamente nel 2017, la situazione medica si è complicata quando gli è stata riscontrata una sindrome mielodisplastica, una patologia ematologica caratterizzata da una forma di tumore del sangue difficile da trattare.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sconfigge l’HIV: il miracolo genetico del trapianto dal fratello Notizie correlate Sconfitta la cecità a 20 giorni: il miracolo genetico in PugliaUna neonata di Altamura è stata salvata dalla cecità totale grazie a una diagnosi effettuata a soli 20 giorni dalla nascita. Guarire dall’HIV, il caso del paziente di Oslo: oggi in remissione dopo un trapianto di cellule staminaliIl paziente di Oslo, 63 anni, è in remissione dall’HIV dopo un trapianto di cellule staminali: il suo caso, descritto su Nature Microbiology, si...