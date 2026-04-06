Sconfitta la cecità a 20 giorni | il miracolo genetico in Puglia

Una neonata di Altamura, in Puglia, è stata sottoposta a una diagnosi alla vita di appena 20 giorni. Grazie a questa tempestiva identificazione, è stato possibile intervenire e salvare la vista della bambina, che era stata colpita da cecità totale. L’intervento precoce ha permesso di affrontare la condizione in uno stadio molto precoce, evitando conseguenze più gravi. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla rilevanza delle diagnosi tempestive nei neonati.

Una neonata di Altamura è stata salvata dalla cecità totale grazie a una diagnosi effettuata a soli 20 giorni dalla nascita. L’intervento è possibile grazie al programma Genoma Puglia, che ha permesso l’accesso tempestivo a una terapia genica. La bambina è nata il 24 febbraio presso la struttura ospedaliera di Altamura. In assenza dello screening genomico, la piccola avrebbe affrontato un percorso inesorabile verso la perdita della vista causata da una patologia genetica severa. L’analisi clinica è stata condotta dai laboratori di Genetica Medica dell’Ospedale Di Venere di Bari. Questo centro ha implementato il sistema Genoma Puglia a partire dal 2025, introducendo un metodo di prevenzione d’avanguardia. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sconfitta la cecità a 20 giorni: il miracolo genetico in Puglia Bimba salvata dalla cecità a 20 giorni dalla nascita grazie allo screening 'Genoma Puglia'Oggi, invece, grazie a un risultato mai ottenuto prima, quella stessa bambina potrà essere seguita tempestivamente e accedere a una terapia in grado... Neonata salvata dalla cecità a 20 giorni dalla nascita: screening precoce da record a BariStoria a lieto fine da Bari: una bambina è stata salvata dalla cecità totale a soli 20 giorni dalla nascita grazie allo screening genomico neonatale...