Guarire dall’HIV il caso del paziente di Oslo | oggi in remissione dopo un trapianto di cellule staminali

Un uomo di 63 anni di Oslo è in remissione dall’HIV dopo aver subito un trapianto di cellule staminali. Il suo caso è stato pubblicato su Nature Microbiology e si aggiunge a poche altre situazioni documentate di potenziale guarigione dalla malattia. La procedura ha coinvolto un trapianto che ha portato alla remissione del virus, e questa notizia rappresenta una delle rare evidenze cliniche di questa possibilità.

Il paziente di Oslo, 63 anni, è in remissione dall’HIV dopo un trapianto di cellule staminali: il suo caso, descritto su Nature Microbiology, si inserisce tra le rare evidenze di possibile guarigione.🔗 Leggi su Fanpage.it Hiv ‘sparito’ dopo il trapianto di staminali, il paziente di OsloBuone notizie sul fronte della lotta all’Hiv: ancora un paziente in remissione dopo il trapianto di cellule staminali ematopoietriche. Sclerosi Multipla: a Brindisi primo trapianto autologo di cellule staminali emopoieticheIl trattamento è stato effettuato in una paziente seguita dal Centro Sm, affetta da Sclerosi multipla recidivante a elevata attività di malattia...