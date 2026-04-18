Sciopero scuola il 20 aprile Revocato quello generale del 23 e 24

Lunedì 20 aprile è previsto uno sciopero nel settore scuola, mentre sono stati revocati gli scioperi generali programmati per il 23 e 24 aprile. La Commissione di garanzia sugli scioperi ha inviato una comunicazione il 14 aprile 2026, con il protocollo ufficiale, che fornisce dettagli sulle modalità e sulla regolamentazione delle agitazioni previste. Questa decisione riguarda il settore dell’istruzione pubblica e coinvolge diverse sigle sindacali.

La Commissione di garanzia sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali, con una comunicazione del 14 aprile 2026 (prot. 40126), ha rilevato irregolarità nella proclamazione dello sciopero generale previsto per il 23 e 24 aprile, promosso dalla sigla sindacale CSLE. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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