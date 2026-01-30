Due catenesi in trasferta si fingono carabinieri per truffare un anziano arrestati

Due giovani di Catania si sono presentati come carabinieri e hanno tentato di truffare un anziano a Lascari, nel Palermitano. I due, entrambi di 27 anni, sono stati intercettati e arrestati dai carabinieri durante un tentativo di raggiro. L’anziano si è accorto dell’inganno e ha chiamato le forze dell’ordine, che li hanno fermati prima che potessero portare a termine la truffa.

Tentato raggiro sventato a Lascari. Due 27enni originari della provincia di Catania sono stati arrestati dai carabinieri della stazione di Lascari, nel Palermitano, con l'accusa di truffa aggravata ai danni di un anziano del posto. I giovani avrebbero cercato di mettere in atto il classico schema della "truffa del finto carabiniere", ma il piano non è andato a buon fine grazie alla prontezza della vittima. L'operazione è stata condotta con il supporto del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Cefalù. La telefonata e la richiesta di denaro. Secondo quanto ricostruito, i due avrebbero contattato telefonicamente l'anziano, residente a Lascari, fingendosi militari dell'Arma.

