Schlein | Serve la pace prima di mettere in campo forze italiane

Il dibattito pubblico si concentra sulla richiesta di un accordo di pace prima di schierare forze italiane. La figura di riferimento ha dichiarato che la situazione attuale non presenta ancora condizioni chiare, sottolineando che una semplice tregua, considerata fragile, non basta. La mancanza di una soluzione pacifica concreta viene evidenziata come ostacolo principale, mentre si attende una definizione più precisa delle modalità di intervento.

«Ad ora la cornice non è minimamente chiara e manca la precondizione che è un accordo di pace. Non basta la tregua, che peraltro è molto fragile. Serve una cornice chiara che in questo momento il governo non ha fornito. Serve che ci sia un accordo di pace e serve un chiaro mandato multilaterale che in questo momento non c'è. Quindi il governo chiarisca che cosa ha in testa prima di fare gli annunci». Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, nel commentare la disponibilità espressa venerdì dalla premier Meloni alla riunione dei volenterosi, a margine del vertice globale dei governi e partiti progressisti a Barcellona. "Il governo...🔗 Leggi su Feedpress.me

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