È l’ora della verifica a Palazzo di Città | prima riunione delle forze del campo largo senza la sindaca

Questa mattina si svolge la prima riunione delle forze del campo largo senza la presenza della sindaca. Al terzo piano di Palazzo di Città si sente un’aria di tensione tra i partecipanti. Le commissioni si sono incontrate per discutere i prossimi passi, senza il coinvolgimento diretto dell’amministratrice. La situazione si fa difficile mentre si cerca di capire quale strada prendere adesso.

Si respira un clima di insofferenza al terzo piano di Palazzo di Città, dove si riuniscono le commissioni. Passate le Regionali, si sciolgono i lacci che imbrigliavano le voci critiche nel campo largo. A inizio settimana, i partiti, a cominciare dal Pd che ha chiamato a raccolta gli alleati.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

A Salerno è iniziato il confronto sulle prove di campo largo per le prossime elezioni comunali.

La verifica della maggioranza a Palazzo di Città resta in sospeso, rallentando la proclamazione degli eletti.

