Durante il Global Progressive Mobilisation, la segretaria del Partito Democratico ha dichiarato che il leader di una destra europea è stato sconfitto e che il periodo delle destre è terminato. La dirigente politica ha partecipato all’evento e ha pronunciato queste parole in un discorso pubblico. La dichiarazione si inserisce nel quadro delle recenti evoluzioni politiche europee.

“Insieme rappresentiamo l’alternativa al mondo che stanno infuocando queste estreme destre e il tempo delle estreme destre nazionaliste è finito” Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein a margine del Global Progressive Mobilisation, a Barcellona. “Ha cominciato a finire dall’Italia, proprio da quella grande mobilitazione della società civile, delle nuove generazioni, che ha portato 15 milioni di persone a difendere la Costituzione. Poche settimane dopo, è arrivato un altro segnale molto forte con la sconfitta di Orban, che è stata anche una sconfitta di Trump, come una sconfitta di Meloni e Salvini. Adesso è il momento di dire che insieme possiamo costruire un mondo diverso da questo, diverso da quello che stanno infuocando, mettendo le comunità e i paesi gli uni contro gli altri.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Schlein: ‘Orban sconfitto, il tempo delle destre è finito’

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