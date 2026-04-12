Recentemente, sono circolate dichiarazioni che indicano la fine del periodo dominato dalle destre sovraniste, con riferimenti specifici a leader europei e americani. È stato affermato che le immagini di un cambiamento sono positive e coinvolgenti, segnando una svolta rispetto alle politiche nazionaliste e protezionistiche adottate negli ultimi anni. Le affermazioni suggeriscono un mutamento nelle dinamiche politiche a livello internazionale.

"Sono immagini meravigliose ed emozionanti. Il tempo dei sovranismi e delle destre sovraniste è finito. Hanno vinto la libertà, la democrazia e la voglia d'Europa. Ha perso Orban e con lui ha perso Trump, e hanno perso Meloni e Salvini con i loro imbarazzanti video di supporto a Orban e alla sua autocrazia. É una bellissima notizia quella che arriva dall'Ungheria". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein ospite di 'In Onda' su La7. "È un vento di speranza e di cambiamento", ha aggiunto.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Schlein, il tempo delle destre è finito, con Orban perdono Trump e Meloni

Elezioni in Ungheria. Schlein: finito il tempo delle destre. Renzi: «Orban ko, tocco magico Meloni»Peter Magyar vince le elezioni in Ungheria , incassa le congratulazioni del primo ministro Viktor Orban e fioccano le reazioni politiche.

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