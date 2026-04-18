Schlein | la vera pace passa dal carrello della spesa ai diritti

Durante il vertice Global Progressive Mobilisation a Barcellona, la segretaria del partito ha espresso come la strada verso una vera pace passi anche attraverso il miglioramento delle condizioni di vita quotidiane, dai diritti sociali alla sicurezza economica. Ha sottolineato che le questioni di giustizia sociale e diritti fondamentali sono strettamente legate alla stabilità internazionale, evidenziando la connessione tra benessere dei cittadini e pace globale.

Durante il vertice Global Progressive Mobilisation tenutosi a Barcellona, la segretaria del Pd, Schlein, ha delineato una visione politica che intreccia la necessità di cessare i conflitti internazionali con l’esigenza di garantire stabilità sociale e benessere economico ai cittadini. La leader democrazia ha sottolineato come le attuali tensioni belliche, attribuite alle volontà di Trump e Netanyahu, debbano trasformarsi in accordi di pace definitivi attraverso il coordinamento delle forze progressiste, socialiste e democratiche riunite nel meeting spagnolo. Dalla geopolitica al carrello della spesa: la nuova definizione di stabilità. L’analisi proposta da Schlein sposta il baricentro del concetto di pace dai campi di battaglia internazionali alla quotidianità delle persone.🔗 Leggi su Ameve.eu

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