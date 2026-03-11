Legnano ruba la borsa a un’anziana dal carrello della spesa | colto sul fatto e arrestato

A Legnano, un uomo è stato arrestato dopo aver rubato la borsa a un’anziana mentre era nel negozio. La scena è stata notata da un dipendente, che ha chiamato le forze dell’ordine. Gli agenti sono intervenuti e hanno fermato il sospetto poco dopo, recuperando la borsa e conducendo l’uomo in caserma. La vittima ha confermato di aver subito il furto.

Legnano (Milano), 11 marzo 2026 – È probabile che avesse già inquadrato la sua potenziale vittima seguendola nel supermercato, ma quando è entrato in azione per portare a termine il suo furto e impossessarsi della borsa della donna ha dimenticato di fare i conti con gli addetti alla sorveglianza che, insospettiti dai suoi movimenti, lo stavano tenendo d'occhio e, segnalata la situazione, hanno fatto in modo che venisse poi arrestato dai Carabinieri. Tentato furto all'Esselunga di via Novara Tutto è accaduto lunedì scorso nel supermercato Esselunga di via Novara, intorno alle 14. Il ladro, un cittadino di nazionalità peruviana di 28...