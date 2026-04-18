Schio scontro brutale | 22enne aggredisce con un machete il suo ex suocero

Da ameve.eu 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri a Schio un giovane di 22 anni è stato arrestato dopo aver ferito gravemente con un machete il padre della sua ex fidanzata. L’episodio si è verificato in un contesto di violenza, con il ventiduenne che ha colpito con intenzioni di mettere fine alla vita dell’uomo. La scena si è svolta nel centro della città, creando sconcerto tra i residenti. Sul luogo sono intervenute le forze dell’ordine per documentare l’accaduto e arrestare l’aggressore.

Un violento episodio di cronaca ha scosso la zona di Schio, nel vicentino, ieri, quando un ventiduenno è stato arrestato con l’accusa di aver aggredito il padre della sua ex fidanzata e aver tentato di ucciderlo. La dinamica si è sviluppata dopo che due individui avevano forzato l’auto di una giovane di 25 anni per compiere un furto, culminando in un brutale scontro fisico tra il giovane accusato e il genitore della vittima. L’aggressione è iniziata quando la proprietaria del veicolo, accorgendosi dell’intrusione nell’abitacolo, è scesa in strada per affrontare i malviventi. In quel momento, il suo ex compagno, il ventiduenne di Schio, ha reagito spruzzandole una sostanza spray direttamente sul volto.🔗 Leggi su Ameve.eu

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