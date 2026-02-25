Il suocero la aggredisce in mezzo alla strada | orrore in Italia

Mattinata di aggressione a Roma: oggi, 25 febbraio, una donna di 41 anni è stata colpita con una mannaia in via di Bravetta. Secondo quanto ricostruito, l’autore sarebbe il suocero, un uomo di 85 anni. Il fatto è avvenuto in strada poco dopo che la vittima aveva accompagnato i figli a scuola. Aggressione in via di Bravetta a Roma: la ricostruzione dei carabinieri. In base ai primi accertamenti dei carabinieri, la 41enne stava percorrendo la via quando si sarebbe trovata davanti l’anziano. A quel punto l’uomo l’avrebbe aggredita all’improvviso, colpendola più volte con l’arma, senza consentirle di mettersi al riparo. La donna è stata soccorsa in tempi rapidi e trasferita in ospedale in codice rosso. Le sue condizioni sono state definite gravi. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Aggredita dal suocero con la mannaia in mezzo alla strada: orrore in Italia

