Un episodio violento si è verificato questa mattina in una stazione ferroviaria, quando un uomo ha aggredito i presenti brandendo un machete. L’attacco ha causato gravi ferite tra le persone presenti, alcune delle quali sono state trasportate in ospedale. Sul posto sono intervenuti immediatamente le forze dell’ordine, che hanno neutralizzato l’aggressore e avviato le indagini. La giornata è iniziata con il consueto andirivieni di viaggiatori, poi interrotto da questa scena di violenza.

Il mattino era iniziato con il solito ritmo frenetico di migliaia di passi che risuonavano sulle pietre levigate, un flusso incessante di esistenze incrociate nel brusio metallico dei vagoni in arrivo. Nulla lasciava presagire che la normalità di quel transito quotidiano si sarebbe spezzata sotto i colpi di una lama pesante e improvvisa. Il panico si è propagato come un’onda d’urto elettrica tra la folla, trasformando i corridoi sotterranei in un labirinto di grida e fughe disperate. In pochi istanti, il rumore bianco della metropoli è stato sostituito dal clangore dell’acciaio e dal sibilo delle volanti che accorrevano per arginare un incubo a occhi aperti, lasciando dietro di sé una scia di sangue e il silenzio atterrito dei testimoni.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Shock in stazione, uomo aggredisce i presenti con un machete. Bilancio grave

Aggredisce un uomo con un coltello in Borgo Stazione, bloccato dagli agenti con il taserL'episodio si è verificato nel corso della serata di ieri, sabato 24 gennaio 2026.

New York, uomo colpisce col machete tre persone alla stazione Grand Central: ucciso dalla poliziaI feriti hanno 85, 70 e 65 anni; tutti e tre verserebbero in condizioni critiche e sono stati trasportati in ospedale, ma non sarebbero in pericolo...