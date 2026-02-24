Una filiera da oltre 5 miliardi Il comparto incide sul Pil dell’1,7% | Verso una transizione digitale

Il settore del packaging ha registrato una crescita significativa, con un fatturato che supera i 5 miliardi di euro, grazie alla crescente domanda di prodotti sostenibili. La causa principale è l’aumento delle esportazioni verso i mercati esteri e la spinta verso soluzioni più ecologiche. Questo comparto rappresenta l’1,7% del Pil nazionale e si prepara a una fase di innovazione digitale per rispondere alle nuove esigenze. La ripresa si fa sentire anche nelle piccole aziende del settore.

I dati economici ci restituiscono la fotografia di un settore del packaging in salute, in ripresa dopo anni complessi. L'istituto Italiano Imballaggio parla di una filiera complessiva (imballaggi, macchine e tecnologie) che oggi vale 51,3 miliardi di euro. Un comparto che incide per l'1,7% sul Pil – Prodotto interno lordo – nazionale e rappresenta il 3,3% del fatturato manifatturiero totale. Sempre secondo l'istituto, nonostante le tensioni internazionali, la produzione italiana ha raggiunto i 17,26 milioni di tonnellate nel 2024 (+1,1%), con un valore specifico degli imballaggi pari a 37,96 miliardi di euro.