Durante un incontro presso la Camera di commercio di Palermo, Schifani ha parlato del bilancio della Sicilia, evidenziando un risultato in attivo. Ha anche affrontato il tema del ricambio politico, sottolineando la necessità di nuove energie all’interno della regione. La discussione si è concentrata sulle sfide e le opportunità per lo sviluppo locale e sulle strategie da adottare per migliorare la situazione economica.

Durante un incontro tenutosi presso la Camera di commercio di Palermo, Schifani ha delineato i confini della propria possibile permanenza alla guida della Regione Siciliana, facendo riferimento a una prassi consolidata all’interno del centrodestra che prevede il ricambio dopo dieci anni per permettere il completamento di un programma. Il governatore ha spiegato che tale regola del rinnovo serve a garantire la continuità dei progetti avviati, citando come eccezioni casi avvenuti in altre realtà, quali il Molise, dove l’uscente di Forza Italia non si è candidato lasciando il posto a un altro esponente dello stesso partito, o la Sardegna, dove la sostituzione del presidente della Lega è avvenuta a seguito di un avviso di garanzia che ha coinvolto il candidato in campagna elettorale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Schifani e il futuro della Sicilia: tra bilancio in attivo e ricambio

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