Incidente mortale tra Mola e Rutigliano | auto contro albero perde la vita una ragazza Tre feriti in codice rosso

Questa notte, sulla strada provinciale 111 tra Mola e Rutigliano, un incidente ha cambiato la vita di diverse persone. Un'auto è uscita di strada e si è schiantata contro un albero. Purtroppo, una ragazza è morta sul colpo. Altre tre persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite e sono state portate in ospedale in codice rosso. La strada è stata chiusa per diverse ore mentre i soccorritori lavoravano sul posto.

Drammatico incidente nella notte sulla strada provinciale 111 che collega Mola a Rutigliano. Una ragazza ha perso la vita e altre tre persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite, in seguito all'impatto della loro auto contro un albero.

