Incidente mortale tra Mola e Rutigliano | auto contro albero perde la vita una ragazza Tre feriti in codice rosso

Da baritoday.it 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa notte, sulla strada provinciale 111 tra Mola e Rutigliano, un incidente ha cambiato la vita di diverse persone. Un'auto è uscita di strada e si è schiantata contro un albero. Purtroppo, una ragazza è morta sul colpo. Altre tre persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite e sono state portate in ospedale in codice rosso. La strada è stata chiusa per diverse ore mentre i soccorritori lavoravano sul posto.

Drammatico incidente nella notte sulla strada provinciale 111 che collega Mola a Rutigliano. Una ragazza ha perso la vita e altre tre persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite, in seguito all'impatto della loro auto contro un albero.La lunga scia di sangue sulle strade baresi: i numeri e.🔗 Leggi su Baritoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Mola Rutigliano

Incidente sulla provinciale, con l'auto contro un albero nella notte: morta una ragazza, tre feriti gravi

Questa notte, sulla provinciale 111 tra Mola di Bari e, si è verificato un grave incidente.

Terribile incidente: scontro frontale tra due auto. Tre feriti in codice rosso, uno trasportato a Firenze con Pegaso

Un incidente frontale si è verificato nel pomeriggio di oggi lungo via Limitese a Capraia e Limite.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Mola Rutigliano

Argomenti discussi: Incidente mortale tra Mola e Rutigliano: auto contro albero, perde la vita una ragazza. Tre feriti in codice rosso; Due incidenti stradali in provincia di Bari, morte due ventenni. Ferito anche un bambino; Schianto nella notte, muore una donna di 26enne e tre feriti gravi. Anche un bambino; Mola di Bari (BA), incidente mortale sulla strada per Rutigliano.

incidente mortale tra molaMola di Bari (BA), incidente mortale sulla strada per RutiglianoIncidente mortale nella notte sulla strada tra Mola di Bari e Rutigliano: una 26enne perde la vita, tre feriti gravi. trmtv.it

incidente mortale tra molaIncidente mortale tra Mola e Rutigliano: auto contro albero, perde la vita una ragazzaIl terribile schianto nella notte: per la giovane non c'è stato nulla da fare. Trasportati in ospedale gli altri occupanti della vettura ... baritoday.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.