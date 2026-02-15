Schianto all’alba sulla provinciale 234 a Casalpusterlengo | un’auto finisce contro un albero cinque giovani soccorsi

Alle prime luci dell’alba di oggi, un’auto ha perso il controllo e si è schiantata contro un albero sulla provinciale 234 a Casalpusterlengo, provocando l’intervento di cinque giovani soccorsi. La vettura, che percorreva la strada in direzione sud, ha sbandato improvvisamente, probabilmente a causa di una manovra azzardata, e ha finito la corsa contro il tronco di un albero vicino alla carreggiata.

Casalpusterlengo (Lodi), 15 febbraio 2026 – Grave incidente stradale, alle prime luci dell'alba di oggi, domenica 15 febbraio, lungo la strada provinciale 234 Mantovana, nel territorio comunale di Casalpusterlengo. L'allarme è scattato alle 5.55: una vettura Bmw, per cause in corso di accertamento, è uscita di strada, andando a schiantarsi contro una pianta. A bordo dell'auto viaggiavano cinque giovani, tutti uomini di età compresa tra i 20 e i 28 anni. Sul posto sono intervenute tempestivamente l e squadre del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Lodi, con un'autopompa del distaccamento volontario di Casalpusterlengo, che hanno collaborato con il personale sanitario del 118 per estrarre gli occupanti dall'abitacolo e mettere in sicurezza il veicolo e l'area dell'incidente.