Schianto fatale contro un camion | chi era il motociclista morto

Nel pomeriggio di venerdì 17 aprile, sulla Trasversale di Pianura a Sala Bolognese, si è verificato un incidente mortale coinvolgendo un motociclista e un camion. La vittima, un uomo di 44 anni, è deceduta sul colpo. Le autorità hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di rilievo.

Un'altra vittima della strada nel pomeriggio di venerdì, 17 aprile. Sulla Trasversale di Pianura, a Sala Bolognese, ha perso la vita, Samuel Brioschi, aveva 44 anni. In sella alla sua moto, si è scontrato con un camion che procedeva in direzione oppost, per cause in via di accertamento. L'impatto.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Incidente a Milano, moto contro un taxi: morti due giovani Notizie correlate Schianto contro un tir nel Bolognese, morto un motociclista di 40 anniSala Bolognese, 17 aprile 2026 – Ancora sangue sulle strade metropolitane bolognesi dove, oggi pomeriggio, un motociclista ha perso la vita in un... Schianto contro il pick-up: il motociclista 25enne è morto al Maggiore di ParmaÈ morto all'Ospedale Maggiore di Parma, a tre giorni dal ricovero in gravissime condizioni di salute, il motociclista 25enne Andrea Guerard,... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Schianto fatale. Urta cordolo in moto: muore a 28 anni; Schianto fatale per Alex Manninger, morto l’ex portiere della nazionale austriaca; Schianto fatale in moto a Stezzano, il dolore della sorella Anna: Ciao fratello, fai buon viaggio; Schianto fatale, camionista perde la vita: gravissimo un autotrasportatore di Mansuè. Schianto a Sarno, muore un 44enneAncora sangue sulle strade del Salernitano. Un incidente mortale si è verificato in serata a Sarno, nei pressi del mercato ortofrutticolo. A perdere la vita è stato il 44enne Francesco Marcigliano, ri ... ilfattovesuviano.it Incidente drammatico dopo il furto dell’auto: il bilancio tremendoDopo aver rubato un'auto, il conducente dello stesso veicolo si è schiantato contro un albero. L'amico ha perso la vita. newsmondo.it Un incidente aereo fatale è stato filmato per una serie Apple Immersive Video per Apple Vision Pro in Giordania a luglio 2024. La protagonista, Claire Lomas, è deceduta a 44 anni settimane dopo lo schianto. #applevisionpro #incidenteaereo x.com Incidente sulla SS18, schianto mortale: una vittima "L'impatto fatale a Eboli: traffico paralizzato nei pressi dell’outlet" Approfondisci la notizia sul nostro sito! #eseiprotagonista #cilentoOutletVillage #dinamicaSinistro #Eboli #forzeDellordine #incidenteS facebook