Schianto contro il pick-up | il motociclista 25enne è morto al Maggiore di Parma

Un motociclista di 25 anni è deceduto all’ospedale Maggiore di Parma tre giorni dopo essere stato coinvolto in un incidente stradale. L’incidente si è verificato a Cadelbosco, in provincia di Reggio Emilia, venerdì 10 aprile, quando il giovane è stato coinvolto in uno scontro con un pick-up. Le sue condizioni erano apparse subito molto gravi, e i soccorsi lo avevano portato in ospedale.

È morto all'Ospedale Maggiore di Parma, a tre giorni dal ricovero in gravissime condizioni di salute, il motociclista 25enne Andrea Guerard, coinvolto nello schianto contro un pick up, avvenuto a Cadelbosco, in provincia di Reggio Emilia nella giornata di venerdì 10 aprile. Il decesso è avvenuto.🔗 Leggi su Parmatoday.it Si schianta in moto contro un pick up: giovane 26enne gravissimo al Maggiore di ParmaÈ ricoverato in gravi condizioni di salute nel reparto di Rianimazione all'Ospedale Maggiore di Parma il motociclista di 26 anni che si è schiantato... Schianto auto-moto in via Serenissima a Brescia: morto un motociclista di 28 anniUna Renault Captur avrebbe invertito all'improvviso il senso di marcia e tagliato la strada a due moto.