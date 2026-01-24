Scherma | nove spadisti si qualificano per il tabellone principale al Grand Prix di Doha

Nel Grand Prix di Doha di scherma, nove spadisti italiani si sono qualificati per il tabellone principale. La manifestazione, che si svolge a Doha, rappresenta un momento importante per la squadra azzurra, confermando il buon livello e la preparazione dei talenti italiani nella disciplina della spada. Questa qualificazione apre la strada a ulteriori sfide e opportunità di successo nel corso della competizione.

Una buona giornata per la spada maschile italiana. Sono infatti complessivamente nove gli azzurri che si sono guadagnati l’accesso al tabellone principale sulla pedana di Doha, capitale del Qatar che ospita questo weekend il Grand Prix 2025-2026 di scherma, arma spada. Nel primo segmento in programma oggi, ovvero la cosiddetta fase a gironi, si sono assicurati un posto per la finale di domenica ben cinque dei nostri rappresentanti: stiamo parlando di Gianpaolo Buzzacchino, Valerio Cuomo, Simone Mencarelli, Enrico Piatti e Andrea Santarelli, i quali hanno raggiunto Davide Di Veroli e Matteo Galassi, già dentro in virtù del ranking. 🔗 Leggi su Oasport.it

