Coppa del Mondo di Scherma il prossimo weekend tutte le armi protagoniste | 80 Azzurri in gara

Questo fine settimana vedrà protagonista la scherma italiana con la disputa di una competizione valida per la Coppa del Mondo. Sono 80 gli atleti iscritti, provenienti da diverse nazioni, che si sfideranno in tutte le discipline della scherma. La manifestazione si terrà da giovedì e durerà fino a domenica, coinvolgendo le armi di spada, fioretto e sciabola. La gara si svolgerà in una struttura dedicata, con un ricco programma di incontri e eliminatorie.

Tutte le armi della scherma azzurra in pedana. Sarà un weekend intensissimo quello che da giovedì 16 a domenica 19 aprile vedrà impegnati in Coppa del Mondo i fiorettisti e le fiorettiste al Cairo, gli sciabolatori a Padova per lo storico Trofeo Luxardo, le sciabolatrici ad Atene e, infine, la spada femminile e maschile nella tappa Grand Prix di Budapest. Sono ben 80 gli azzurri pronti a salire sulle pedane di Egitto, Italia, Grecia e Ungheria, in un fine settimana che si annuncia spettacolare, reso così denso a causa dei recuperi delle prove che furono rinviate un mese fa dopo la chiusura di diversi spazi aerei per le note vicende internazionali.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Leggi anche: Scherma, rinvio tutte le gare di coppa del mondo per crisi Iran Scherma paralimpica, Coppa del Mondo a Budapest: dodici azzurri in pedanaLa Coppa del Mondo di scherma paralimpica fa tappa a Budapest, dove da giovedì 19 a domenica 22 marzo la Nazionale italiana sarà impegnata con dodici... Tutte le armi impegnate sulle pedane della Coppa del Mondo. Da giovedì 16 fino a domenica 19 aprile, infatti, saranno complessivamente 80 gli azzurri presenti per il ricchissimo fine settimana internazionale all’insegna della scherma! Approfondisci qui - facebook.com facebook Nonostante l'eliminazione nella finale playoff per mano della Bosnia, la partecipazione dell'Italia ai Mondiali 2026, che si disputeranno dall'11 giugno al 19 luglio negli Stati Uniti, in Canada e in Messico, non è uno scenario impossibile. Il nodo della questione x.com