Coppa del Mondo di scherma | 24 azzurri ai tabelloni principali tra Astana Tashkent e Budapest

A tre tappe di Coppa del Mondo di scherma si sono qualificati complessivamente 24 atleti italiani, suddivisi tra Astana, Tashkent e Budapest. Otto di loro sono spadisti, nove sciabolatrici e sette sciabolatori. Le competizioni si svolgeranno tutte nel fine settimana, con le gare decisive in programma sabato nei diversi paesi.

Otto spadiste, nove sciabolatrici e sette sciabolatori italiani qualificati per le gare decisive di sabato nelle tappe di Coppa del Mondo tra Kazakistan, Uzbekistan e Ungheria. Saranno 24 gli atleti italiani protagonisti nei tabelloni principali delle gare individuali di Coppa del Mondo in programma domani tra Astana, Tashkent e Budapest. È questo il bilancio della giornata di qualificazioni che ha visto la scherma azzurra impegnata su tre fronti tra Kazakistan, Uzbekistan e Ungheria. Sono otto le spadiste del commissario tecnico Dario Chiadò che prenderanno parte al tabellone principale della prova individuale femminile della tappa di Coppa del Mondo ad Astana. 🔗 Leggi su Sportface.it

Articoli correlati

Leggi anche: Scherma, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di sciabola e spada: azzurri impegnati fra Astana, Tashkent e Budapest

Azzurri di scherma, un weekend mondiale tra Astana, Tashkent e BudapestDopo le ottime risposte arrivare dal fioretto a Lima, la scherma italiana si prepara a un nuovo fine settimana internazionale particolarmente intenso.

Approfondimenti e contenuti su Coppa del Mondo di scherma 24 azzurri...

Temi più discussi: Slalom gigante femminile alle Finals di Coppa del mondo 2026: i pettorali e la start list delle italiane · Sci alpino; Finali di Coppa del Mondo, discesa: Pirovano vince e conquista il trofeo di specialità, successo a Kvitfjell anche per Paris; Sci, Sofia Goggia conquista la Coppa del mondo di SuperG. Vince anche Paris; L’Italia tocca 149 vittorie nella Coppa del mondo femminile, Goggia sale a 29.

Simone Deromedis firma il miglior tempo a Gaellivare! Tomasoni, Zorzi e Galli promossi in Coppa del MondoSimone Deromedis ha firmato il miglior tempo nelle qualificazioni di Gaellivare, località che ospiterà nel weekend le ultime due gare della Coppa del ... oasport.it

La sciatrice statunitense Mikaela Shiffrin ha vinto la Coppa del Mondo generale di sci alpino per la sesta voltaLa sciatrice statunitense Mikaela Shiffrin è arrivata undicesima nello slalom gigante femminile di Lillehammer in Norvegia, l’ultima gara della stagione, e ha così vinto la Coppa del Mondo generale di ... ilpost.it

La sprint della Coppa del Mondo di sci alpinismo andata in scena presso il comprensorio francese di Puy Saint Vincent è stata caratterizzata da due presenze azzurre sul podio. In campo femminile, Giulia MURADA si è attestata al terzo posto archiviando il set - facebook.com facebook

ULTIM'ORA SCI ALPINO Coppa del Mondo, Braathen vince la coppa di slalom gigante Decisiva la vittoria nella gara finale di Lillehammer #SkySport x.com