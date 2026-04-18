Scherma Padova incorona Ibragimov | Curatoli sfiora il podio nel Trofeo Luxardo

Si è conclusa a Padova la 67ª edizione del Trofeo Luxardo, una delle tappe più storiche della Coppa del mondo di sciabola maschile. La gara ha visto la vittoria di Kamil Ibragimov, mentre l’italiano Curatoli si è fermato a un passo dal podio. La competizione si è svolta nel centro sportivo cittadino, con la partecipazione di atleti provenienti da diverse nazioni.

Si è chiusa con il successo di Kamil Ibragimov la 67esima edizione del Trofeo Luxardo di Padova, storica tappa italiana della Coppa del mondo di sciabola maschile. Il russo, in gara sotto sigla AIN, ha conquistato il titolo battendo in finale il connazionale Pavel Graudyn per 15-13, tornando così a iscrivere il proprio nome nell’albo d’oro della manifestazione veneta. Il miglior azzurro è stato Luca Curatoli, che ha terminato la sua corsa al quinto posto, fermandosi ai piedi del podio. Per Curatoli resta comunque una prova incoraggiante, soprattutto perché è arrivata dopo settimane complicate dal punto di vista fisico. Il campano delle Fiamme Oro ha aperto la sua giornata superando il francese Faboulet per 15-12, poi ha vinto con lo stesso punteggio anche il derby tutto italiano contro Giorgio Marciano.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Scherma: Curatoli in top 5 al Torneo Luxardo di Padova, trionfa IbragimovLuca Curatoli si erge a grande protagonista sulla pedana di Padova, città che sta ospitando questo fine settimana la sessantasettesima edizione del... Scherma, tutte le armi in pedana nel fine settimana. Attesa per il Trofeo Luxardo a PadovaSarà un fine settimana infuocato per la scherma, considerando che da oggi a domenica saranno impegnate in pedana tutte le armi. Una raccolta di contenuti Scherma, Curatoli quinto al Trofeo Luxardo di Padova: vince IbragimovLuca Curatoli sfiora il podio al Trofeo Luxardo di Padova, chiudendo quinto nella Coppa del Mondo vinta da Ibragimov ... it.blastingnews.com Scherma: Curatoli in top5 al Torneo Luxardo di Padova, trionfa IbragimovLuca Curatoli si erge a grande protagonista sulla pedana di Padova, città che sta ospitando questo fine settimana la sessantasettesima edizione del Trofeo ... oasport.it