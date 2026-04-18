Scherma | Curatoli in top 5 al Torneo Luxardo di Padova trionfa Ibragimov

Nella competizione di scherma svoltasi a Padova, Luca Curatoli si è posizionato tra i primi cinque atleti della gara di sciabola maschile durante la settantasettesima edizione del Trofeo Luxardo. L'evento, inserito nel circuito di Coppa del Mondo 2025-2026, ha visto la vittoria finale dell’atleta di nazionalità russa. La manifestazione si è svolta nel fine settimana e ha attirato numerosi appassionati e atleti provenienti da vari paesi.

Luca Curatoli si erge a grande protagonista sulla pedana di Padova, città che sta ospitando questo fine settimana la s essantasettesima edizione del Trofeo Luxardo, evento valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di scherma, specialità sciabola maschile. L’azzurro ha infatti conquistato la quinta posizione, sfiorando quindi la top 3. Il percorso del nostro portacolori è cominciato con una vittoria ai danni del francese Evan Fraboulet, battuto per 15-12, per poi arginare il connazionale Giorgio Marciano con il risultato di 15-10. Poi agli ottavi, è arrivato invece il successo ampio contro lo statunitense William Morril, battuto per 15-8, preludio della sfida contro il numero 2 del ranking, il transalpino Maxime Pianfetti, abile ad imporsi con il risultato di 15-10.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Scherma: Curatoli in top 5 al Torneo Luxardo di Padova, trionfa Ibragimov Notizie correlate Trofeo Luxardo di scherma in diretta su Sky: sciabola maschile protagonista a PadovaSabato 18 aprile la gara individuale, domenica 19 la prova a squadre: gli azzurri campioni del mondo in pedana davanti al pubblico di casa. Scherma, tutte le armi in pedana nel fine settimana. Attesa per il Trofeo Luxardo a PadovaSarà un fine settimana infuocato per la scherma, considerando che da oggi a domenica saranno impegnate in pedana tutte le armi. Contenuti utili per approfondire Si parla di: Coppa del Mondo di sciabola maschile – Presentato a Padova il 67° Trofeo Luxardo, il Consigliere federale Sirena: Una grande tradizione per la scherma italiana e internazionale. Fasi finali in diretta su SKY Sport sabato e domenica. Scherma, tutte le armi in pedana nel fine settimana. Attesa per il Trofeo Luxardo a PadovaSarà un fine settimana infuocato per la scherma, considerando che da oggi a domenica saranno impegnate in pedana tutte le armi. Un lungo giro per il mondo ... oasport.it Europei di scherma, Curatoli e Gallo argento nella sciabolaL’Italia della sciabola brilla e ritorna a far sognare sulle pedane liguri del neonato Palasport di Genova. Il quartetto del Ct Andrea Terenzio, composto dal napoletano Luca Curatoli, dal salernitano ... rainews.it