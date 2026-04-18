Scherma | Curatoli in top 5 al Torneo Luxardo di Padova trionfa Ibragimov

Da oasport.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella competizione di scherma svoltasi a Padova, Luca Curatoli si è posizionato tra i primi cinque atleti della gara di sciabola maschile durante la settantasettesima edizione del Trofeo Luxardo. L'evento, inserito nel circuito di Coppa del Mondo 2025-2026, ha visto la vittoria finale dell’atleta di nazionalità russa. La manifestazione si è svolta nel fine settimana e ha attirato numerosi appassionati e atleti provenienti da vari paesi.

Luca Curatoli si erge a grande protagonista sulla pedana di Padova, città che sta ospitando questo fine settimana la s essantasettesima edizione del Trofeo Luxardo, evento valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di scherma, specialità sciabola maschile. L’azzurro ha infatti conquistato la quinta posizione, sfiorando quindi la top 3. Il percorso del nostro portacolori è cominciato con una vittoria ai danni del francese Evan Fraboulet, battuto per 15-12, per poi arginare il connazionale Giorgio Marciano con il risultato di 15-10. Poi agli ottavi, è arrivato invece il successo ampio contro lo statunitense William Morril, battuto per 15-8, preludio della sfida contro il numero 2 del ranking, il transalpino Maxime Pianfetti, abile ad imporsi con il risultato di 15-10.🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Scherma: Curatoli in top 5 al Torneo Luxardo di Padova, trionfa Ibragimov

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