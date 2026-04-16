Nel fine settimana si svolgeranno diverse competizioni di scherma, coinvolgendo atleti di tutte le specialità. L’evento principale sarà il Trofeo Luxardo, che si terrà a Padova. Le gare si svolgeranno da oggi a domenica, con atleti che si sfideranno in pedana in tutte le armi. La manifestazione coinvolge numerosi partecipanti e rappresenta un momento importante per il settore.

Sarà un fine settimana infuocato per la scherma, considerando che da oggi a domenica saranno impegnate in pedana tutte le armi. Un lungo giro per il mondo e che toccherà anche l’Italia, visto che a Padova si disputa la 67^ edizione del Trofeo Luxardo, il più antico appuntamento della Coppa del Mondo di sciabola maschile. C’è grande attesa ovviamente per gli sciabolatori azzurri, che nelle ultime stagioni hanno ottenuto degli ottimi risultati, soprattutto Michele Gallo, protagonista di una vittoria nel 2023 e di un secondo posto l’anno scorso. Uomini a Padova, mentre le donne saranno impegnate in Grecia ad Atene, che sicuramente vanno a caccia del podio nella prova individuale, soprattutto con una Michela Battiston che sta disputando una stagione decisamente positiva.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Scherma, tutte le armi in pedana nel fine settimana. Attesa per il Trofeo Luxardo a Padova

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