Seconda Prova Nazionale di fioretto Filippo Macchi e Martina Batini conquistano le gare degli Assoluti sulle pedane di Brescia

A Brescia si è disputata la Seconda Prova Nazionale Assoluti di fioretto, con la partecipazione di atleti di rilievo come Filippo Macchi e Martina Batini, che hanno conquistato le rispettive gare. I vincitori hanno espresso la volontà di prepararsi al meglio in vista del prossimo appuntamento, il Grand Prix di Torino. L’evento ha rappresentato un momento importante di confronto e sviluppo per la disciplina.

Firme importanti nella domenica di Brescia dove è andata in scena la Seconda Prova Nazionale Assoluti di fioretto. Filippo Macchi e Martina Batini hanno conquistato le vittorie nella giornata clou che ha chiuso l'intenso weekend di assalti sulle pedane del Centro Sportivo "San Filippo", con in palio i pass per i Campionati Italiani di Roma 2026. Non solo: quello di ieri è stato anche per molti azzurri un test importante in vista del Grand Prix di Torino, circuito d'élite di Coppa del Mondo per la specialità e appuntamento di cartello, "in casa", per il gruppo del CT Simone Vanni.

