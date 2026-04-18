Schein | ‘non riprendere import di gas russo’
Un rappresentante ufficiale ha affermato che non ci sono le condizioni per riavviare le importazioni di gas dalla Russia, aggiungendo che questa scelta impedirebbe a Putin di ottenere profitti che potrebbero sostenere ulteriori azioni militari. La dichiarazione si basa sulla valutazione della situazione attuale e sulle conseguenze di un eventuale ripristino dei flussi energetici tra i due paesi.
“Non ci sono le condizioni “per riprendere le importazioni di gas dalla Russia, poiché ne tratterebbe profitto Putin per alimentare la sua invasione criminale in questo momento”. Lo ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, a margine della Global Progressive Mobilisation a Barcellona, rispondendo a una domanda sull’eventualità di riattivare le forniture di.🔗 Leggi su Imolaoggi.it
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