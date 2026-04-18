Schein | ‘non riprendere import di gas russo’

Un rappresentante ufficiale ha affermato che non ci sono le condizioni per riavviare le importazioni di gas dalla Russia, aggiungendo che questa scelta impedirebbe a Putin di ottenere profitti che potrebbero sostenere ulteriori azioni militari. La dichiarazione si basa sulla valutazione della situazione attuale e sulle conseguenze di un eventuale ripristino dei flussi energetici tra i due paesi.