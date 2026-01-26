Ue | stop a import gas russo entro 2027

Dal 2027, l’Unione Europea interromperà gradualmente le importazioni di gas e GNL dalla Russia, seguendo un regolamento adottato dai 27 Paesi. Questa misura mira a diversificare le fonti energetiche e ridurre la dipendenza dall’import russo, in un contesto di crescente attenzione alle dinamiche geopolitiche ed energetiche europee. La decisione rappresenta un passo importante verso la sicurezza energetica dell’UE.

21.50 I 27 Paesi Ue hanno adottato in via definitiva il regolamento che imporrà lo stop graduale alle importazioni di gas e gnl dalla Russia. Prevede un divieto da fine 2026 per gas liquefatto e dall' autunno 2027 per quello da gasdotto. Ok da tutti i Paesi membri, salvo Ungheria e Slovacchia, che hanno votato no, e la Bulgaria che si è astenuta. Bruxelles inoltre anticipa una proposta di legge per porre fine all'import di petrolio russo entro la fine 2027. Mosca commenta: "Rinunciando al gas russo la Ue rinuncia alla libertà".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

