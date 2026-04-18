Scempio a Pietralata | 5000 mq di bosco distrutti contro le norme

A Pietralata è stato segnalato un intervento che ha portato alla distruzione di circa 5000 metri quadrati di area boschiva. Questa operazione ha suscitato reazioni politiche, con l’ex sindaca e il capogruppo del Municipio IV che hanno denunciato la violazione delle normative ambientali e la distruzione del verde urbano. L’episodio ha attirato l’attenzione delle autorità e delle associazioni ambientaliste, che chiedono chiarimenti e interventi.

Un intervento radicale sul verde urbano a Pietralata ha scatenato una dura reazione politica, con l’ex sindaca Raggi e il capogruppo del Municipio IV Stefano Rosati che denunciano la distruzione di un’area boschiva di 5000 mq. La contestazione punta direttamente alla gestione di Gualtieri e dell’assessora Alfonsi, accusate di aver autorizzato l’abbattimento di numerosi alberi in un periodo dell’anno in cui le norme vigenti ne vieterebbero gli interventi. Il conflitto tra gestione urbana e tutela della fauna locale. La questione si sposta sui binari della legalità ambientale e del rispetto delle normative regionali ed europee. Secondo quanto esposto da Raggi e Rosati, l’amministrazione capitolina starebbe ignorando i regolamenti che impediscono le potature e gli abbattimenti tra la primavera e la metà di agosto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scempio a Pietralata: 5000 mq di bosco distrutti contro le norme Notizie correlate Leggi anche: Incendio a Puegnago: 100 mq di tetto distrutti dal vento “I miei figli distrutti dall’ansia”: la lettera della madre dei ‘bambini del bosco’ contro assistenti sociali e casa famiglia«Ho dovuto guardare la completa distruzione, il trauma e l’ansia costante crescere nei miei tre figli, ogni giorno per quasi tre mesi.