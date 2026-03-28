Incendio a Puegnago | 100 mq di tetto distrutti dal vento

Venerdì sera, intorno alle 22.30, un incendio ha interessato la copertura di un edificio a Puegnago del Garda. Il fuoco ha danneggiato circa 100 metri quadrati di tetto, con il vento che ha contribuito a diffondere le fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Verso le 22.30 di venerdì, un principio d’incendio ha colpito la copertura di un edificio a Puegnago del Garda, interessando rapidamente circa metà della superficie per un totale di 100 metri quadrati. L’intervento dei vigili del fuoco è stato reso particolarmente complesso dalla combinazione tra fiamme e forti raffiche di vento che alimentavano il rogo. L’allerta è partita dalla Sala Operativa di Brescia, mobilitando immediatamente squadre provenienti dai distaccamenti di Saló, Cunettone, Desenzano e Paitone. Sul luogo dell’evento sono state dispiegate due autobotti, un’autoscala e un carro-aria dedicato alla ricarica delle bombole, tutte coordinate dal Comando cittadino. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Incendio a Puegnago: 100 mq di tetto distrutti dal vento Articoli correlati 87 mq rivoltati: bagno in più e terrazzo da 100 mqUn appartamento di 87 metri quadrati, situato all’ultimo piano di un complesso residenziale degli anni ’70 in una grande città italiana, è stato... Prima le fiamme, poi il forte vento: tetto di una casa devastato dall'incendioFiamme e vento hanno complicato l’intervento dei vigili del fuoco venerdì sera a Puegnago del Garda. Tutti gli aggiornamenti su Incendio a Puegnago 100 mq di tetto... Incendio nella notte a Puegnago, in fiamme il tetto di un’abitazioneCinque squadre dei vigili del fuoco al lavoro per ore. Nessun ferito nell’abitazione occupata da una famiglia. quibrescia.it Prima le fiamme, poi il forte vento: tetto di una casa devastato dall'incendioFiamme e vento hanno complicato l’intervento dei vigili del fuoco venerdì sera a Puegnago del Garda. Verso le 22.30, la Sala Operativa di Brescia è stata allertata per un incendio sul tetto di un ... bresciatoday.it